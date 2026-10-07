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Sinop Dikmen'de mantar toplayan vatandaş geyikle karşılaşıp görüntüledi

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Sinop Dikmen'de mantar toplayan vatandaş geyikle karşılaşıp görüntüledi
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Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükdağ köyünde mantar toplayan bir vatandaş, ormanda karşısına çıkan erkek geyikle karşılaştı. Geyiğin kendisinden uzaklaşmaması üzerine karşısına oturup izleyen vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi ve keyifli olduğunu belirtti.

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükdağ köyünde mantar toplamak için ormana giden bir vatandaş, karşısına çıkan geyikle karşılaşınca o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Büyükdağ köyündeki ormanlık alanda mantar topladığı sırada erkek geyiği fark eden Sezgin Saatci, bir süre hayvanı bulunduğu yerden izledi. Geyiğin kendisinden uzaklaşmaması üzerine karşısına oturan Saatci, yaşadığı anları görüntüleyerek paylaştı.

Geyikle karşılaşmanın kendisi için oldukça keyifli bir an olduğunu belirten Saatci, "Bu videoyu Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükdağ köyüne ait bir ormanda mantar toplarken rastladığım genç erkek geyikle karşılaşınca çektim. Paylaşmak istedim. Karşısına oturup onu izlemek çok keyifliydi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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