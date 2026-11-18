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Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarım arazilerinde dolaşan 4 kurt, bölgedeki çiftçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurtalan ilçesi Kayabağlar belde kırsalında tarım arazilerinde çalışan çiftçiler, yerleşim yerlerine yakın bir noktada 4 kurdun birlikte hareket ettiğini fark etti. Çiftçiler o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, 4 kurdun bir süre arazide dolaştığı, ardından dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı