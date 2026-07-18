Soğuk havaya göğüs geren Kangal köpekleri sıcak yaz aylarında miskinleşiyor

Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, sıcak havaların Kangal köpeklerini hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları birçok hayvanı olumsuz etkilediği gibi Anadolu aslanı olarak bilinen Kangal köpeklerini de etkiledi. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte psikolojik ve fiziksel olarak değişimler yaşayan kangalların yeme içme alışkanlıkları da değişti. Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının Kangal köpeklerinin sağlığı ve performansı üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu belirterek yeterli su tüketimi, gölgede dinlenme ve doğru beslenmenin büyük önem taşıdığını söyledi. Kangal köpeklerinin soğuk iklim hayvanı olduğunu ifade eden Yıldız, sıcak havalarda fiziksel performanslarının önemli ölçüde düştüğünü, yaz aylarında da köpeklerin daha hareketsiz, mutsuz ve strese açık hale geldiğini ifade etti.

"Fiziksel ve ruhsal olarak da kangallar sıcaklardan çok ciddi etkileniyorlar"

Kangalların havalar ısınmaya başladığı zaman kürk değiştirme dönemi de geçirdiklerini belirten Yıldız, "Yaz ayları, Kangal köpeği için ciddi bir dezavantaj. Kangal, soğuk iklim canlısıdır. Soğuğu seven, soğukta büyüyen, soğukta gelişen ve soğukta daha aktif olan bir karaktere sahiptir. Bu yüzden yaz ayları Kangal için maalesef ciddi bir olumsuzluk oluşturuyor. Soğuk havalarda performansı yüzde 90-100 iken, sıcak havalarda bu oran yüzde 15-20'lere kadar düşebiliyor. Fiziksel ve ruhsal olarak da kangallar sıcaklardan çok ciddi etkileniyorlar. Kangal köpeğini yazın gördüğünüzde miskin, hareketsiz, cansız, mutsuz ve huzursuz olduğunu fark edebilirsiniz. Psikolojik olarak da ciddi anlamda strese giriyorlar. Bu durum hem bedenlerine hem de davranışlarına yansıyor. Yemeleri, içmeleri ve dinlenmeleri de bu süreçten olumsuz etkileniyor. Bizim bölgemizde, havalar akşam saatlerinden sonra serinlemeye başlıyor. O zaman hayvanlar bir nebze rahatlayabiliyor. Kış aylarından çıktığımız zaman da kürk değişimi de onlar için adeta bir terapi niteliğinde. Soğuk iklim hayvanlarında kürk değişimi olmazsa olmazdır. Genellikle Haziran ayının ortalarında başlayıp Temmuz başlarında devam eden bu süreç, hava sıcaklığına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu süreç aslında Kangal'ın, 'Artık bu kalın kürkle sıcak havaya dayanamıyorum.' mesajıdır. Bu da hem psikolojisini hem de fiziksel yapısını olumsuz etkiler" diye konuştu.

"Yaz aylarında kangallara tavuk, et ve et atıkları verilmemelidir"

Akşam saatlerinde havaların serinlemesiyle birlikte kangalların gündüze göre daha keyifli göründüklerini ifade ededen Yıldız, "Yaz aylarında biz hayvanların serinleme konforunu artırmaya çalışıyoruz. Daha gölge alanlarda dinlenmelerini sağlıyoruz ve gereksiz hareket ettirmemeye özen gösteriyoruz. Beslenmelerinde ağır gıdalardan kaçınılmalı. Sindirimi zor, metabolizmayı fazla zorlayan yiyecekler verilmemeli. Ev yapımı yoğurt verilebilir. Sularına buz eklenebilir. Özellikle öğle ile akşamüstü 17.00 arasındaki en sıcak saatlerde su tüketimi artırılmalıdır. Kangal için yaz aylarında yeterli sıvı alımı, beslenmeden bile daha önemlidir. Aşırı beslenme hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumsuz sonuçlar doğurabilir, hatta ölümle sonuçlanabilecek sağlık sorunlarına neden olabilir. Yağlı gıdalardan da mutlaka kaçınılmalıdır. Yaz aylarında kangallara tavuk, et ve et atıkları verilmemelidir. 'Köpeğim daha iri görünsün, daha güçlü olsun.' düşüncesiyle aşırı beslemek doğru değildir. Akşam saatlerinde Anadolu'nun serinlemesiyle birlikte Kangal köpeklerinin hareketliliği ve keyfi yüzde 85-90 oranında geri gelir. Bu nedenle biz de beslemeyi gece saatlerinde, havanın serinlemeye başladığı zamanlarda yapıyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı