Sertab Erener’in COP31 şarkısını Bakan Kurum sosyal medya hesabından paylaştı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı "One Home-Tek Ev" isimli şarkısını sosyal medya hesabından, "Tek bir dünya, tek bir yuva, tek bir gökyüzü, tek bir umut, tek bir ses. Toroslar'ın eteklerinden küresel iklim diplomasisinin zirvesine güçlü bir soluk taşıyoruz. Şarkısıyla COP31'e güçlü bir destek veren değerli sanatçımız Sertab Erener'e çok teşekkür ediyorum" mesajıyla paylaştı.

Sertab Erener'in şarkısının sözleri şöyle:

"Kuşların hala seslendiğini duyabiliyor musun? /Okyanusların yükseldiğini hissedebiliyor musun?/ Ormanların yok oluşunu görebiliyor musun ? / Dünyanın hala ağladığını duyabiliyor musun?/Sana aldığın her nefesi ben verdim/ Şimdi senin de yanımda olmana ihtiyacım var. / Sana sahip çıkacağız, / Sevdiğimiz çocuklara sahip çıktığımız gibi. / Senin için dimdik duracağız. / Sana sahip çıkacağız/ her okyanusa, her ağaca.. / Bu yuvayı yeniden iyileştireceğiz. / Tek Bir Dünya / Tek Bir Yuva / Tek Bir Gökyüzü / Tek Bir Dünya/ Tek Bir Umut / Tek Bir Ses/ LET'S COP/ Biz Dünyayız / Dünya Biziz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı