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Şeker Kanyonu'nda İnşaat Çalışmaları Sürüyor

Şeker Kanyonu'nda İnşaat Çalışmaları Sürüyor
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Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'nda DSİ tarafından yürütülen Şimşir Deresi 2. Kısım İnşaatı kapsamında saha incelemeleri yapıldı. Bölge Müdürü Yasin Devrim ve teknik ekip, çalışmaların mevcut durumunu değerlendirirken, projenin doğal yapıyı koruyarak bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Şeker Kanyonu'nda DSİ tarafından yürütülen inşaat çalışmaları devam ediyor.

DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, ilgili Şube Müdürleri ve teknik ekip ile birlikte Yenice Şeker Kanyonu Şimşir Deresi 2. Kısım İnşaatı çerçevesinde sahada incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen incelemelerde, çalışmanın sahadaki mevcut durumu detaylı şekilde değerlendirildi. Teknik ekip tarafından ihtiyaçlar, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar ele alındı.

Sahadaki çalışmaların planlanan program doğrultusunda ilerleyişi değerlendirilirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte Şeker Kanyonu'nun doğal yapısının korunarak bölgenin turizm potansiyeline katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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