Ardahan'da Tilki Şehir Merkezine İndi

Ardahan'da gece saatlerinde şehir merkezine kadar inen tilki, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ardahan'da doğal yaşam alanlarından çıkarak merkezde bulunan tarihi Halilefendi köprüsüne kadar gelen bir tilki, gece saatlerinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Köprü bölgesinde bir süre dolaşan tilki, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

Kent merkezinde sakin şekilde ilerleyen tilkinin, yiyecek aramak amacıyla yerleşim alanına indiği değerlendirildi. Bir süre bölgede dolaşan tilki, daha sonra gözden kaybolarak şehirden uzaklaştı. Özellikle geceleri yiyecek bulmak amacıyla yerleşim yerlerine yaklaşabilen yaban hayvanları, Ardahan gibi doğal yaşam alanlarının yerleşim bölgeleriyle iç içe olduğu kentlerde zaman zaman vatandaşların karşısına çıkabiliyor. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, tilkinin kent merkezindeki sokaklarda ilerlediği görülürken, ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti.

Yetkililer ise yaban hayvanlarıyla karşılaşılması durumunda hayvana yaklaşılmaması ve doğal yaşamına müdahale edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı