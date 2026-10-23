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Şehit polis memuru için hatıra ormanı oluşturuldu

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Şehit polis memuru için hatıra ormanı oluşturuldu
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Muğla’da, 14 Haziran 2026 tarihinde şehit olan Polis Memuru Tayfun Baş’ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Düzen mevkiinde Hatıra Ormanı Ağaç Dikim Töreni düzenlendi.

Muğla'da, 14 Haziran 2026 tarihinde şehit olan Polis Memuru Tayfun Baş'ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Düzen mevkiinde Hatıra Ormanı Ağaç Dikim Töreni düzenlendi.

Şehit Polis Memuru Tayfun Baş'ın hatırasını gelecek nesillere aktarmak, vatan sevgisini ve çevre bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen törende fidanlar toprakla buluşturuldu. Tören kapsamında dikilen fidanlarla şehit polis memurunun aziz hatırasının yaşatılmasına katkı sunulurken, gelecek nesillere doğa sevgisi ve çevre bilincinin aktarılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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