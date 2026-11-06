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Sarıkamış'ta Kasım'da akşam başlayan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü

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Sarıkamış'ta Kasım'da akşam başlayan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü
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Sarıkamış'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini artırarak cadde, sokak, araçlar ve yeşil alanları kısa sürede beyaza bürüdü. Kasım ayında etkili olan kar nedeniyle ilçede kış mevsimi hissedilirken, vatandaşlar kayak sezonunun başlamasını diledi.

Sarıkamış'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Lapa lapa yağan kar, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde kış manzaraları oluştururken, vatandaşlar Kasım ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte kış mevsiminin gelişini hissetti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Aralıklarla yoğunlaşan ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde, sokak, araçlar ve yeşil alanlar kısa sürede beyaza büründü. Sarıkamış'ın iki rengi olduğunu ifade eden Muhammet Ali Koçak, "2026 yılının sonuna yaklaşmışken Sarıkamış'a ilk kar düşmeye başladı. Biliyorsunuz Sarıkamış'ın rengi yeşil ve beyaz, yeşile doyduk, sıra beyazda" dedi.

Kar yağışının çok iyi olduğunu belirten Nazenin Sena Aslantatar, "Bugün yılın ilk karı düştü Sarıkamış'a, bu demek ki kış geliyor. Çok güzel inşallah daha da çok kar yağar. Bizim artık sınav maratonumuz başladı. Ama kayak yapmayı, kar topu oynamayı asla eksik etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kar yağışına sevinen Mir Bedirhan Aslantatar, "Evet çok kar yağıyor. İnşallah daha da iyi olur ve kayak sezonu başlar" şeklinde konuştu.

Özellikle hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı, Sarıkamış'ta kış mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirmesine neden oldu. İlçede akşam saatlerinde başlayan beyaz örtü, sokak lambalarının ışığı altında güzel görüntüler oluştururken, kar tanelerinin yoğun şekilde yağması ise dikkat çekti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış'ta kar yağışı, kış mevsiminin simgesi olan doğal güzellikleri de beraberinde getirdi. Çam ormanlarıyla çevrili ilçe, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. İlçe de kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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