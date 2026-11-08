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Sarıkamış'ta doğaseverler 15 kilometrelik kar yürüyüşünü Katerina Köşkü'nde tamamladı

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Sarıkamış'ta doğaseverler 15 kilometrelik kar yürüyüşünü Katerina Köşkü'nde tamamladı Haber Videosunu İzle
Sarıkamış'ta doğaseverler 15 kilometrelik kar yürüyüşünü Katerina Köşkü'nde tamamladı
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Sarıkamış'ta doğaseverler, karla kaplanan sarıçam ormanlarında 15 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı. 50'nin üzerinde katılımcı, Sarıkamış Kayak Merkezi güzergahındaki yürüyüşü tarihi Katerina Köşkü'nde tamamladı.

Kars'ta doğaseverler, karla kaplanan sarıçam ormanlarında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Sarıçam ağaçlarının arasında başlayan yürüyüş, Sarıkamış Kayak Merkezi güzergahında devam etti. Doğaseverler, beyaz örtüyle kaplanan ormanların eşsiz manzarası eşliğinde ilerleyerek tarihi Katerina Köşkü'nde yürüyüşü tamamladı.

Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza büründü. Karla kaplanan sarıçam ormanları, doğaseverlere adeta kartpostallık manzaralar sundu. Doğayla iç içe vakit geçirmek ve kış mevsiminin güzelliklerini keşfetmek isteyen doğaseverler, sarıçam ağaçlarının arasında yürüyüşe başladı.

Kar örtüsüyle kaplanan orman yollarında ilerleyen grup, ağaçların dallarını süsleyen kar manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkardı.

Yürüyüş kayak merkezinde devam etti

Sarıçam ormanlarında başlayan etkinlik, Sarıkamış Kayak Merkezi güzergahında devam etti. Karla kaplı parkurlarda yürüyen doğaseverler, bölgenin temiz havası ve doğal güzellikleri arasında keyifli anlar yaşadı.

Kış mevsiminin kendisini hissettirmeye başladığı Sarıkamış'ta gerçekleştirilen yürüyüş, bölgenin doğa turizmi açısından sahip olduğu güzellikleri de gözler önüne serdi.

Sarıkamış'ta doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarıkamış Doğa Sporları Kulübü üyelerinden Erhan Özkan "Bugün Sarıkamış'ta bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. 15 kilometrelik yürüyüşe 50'nin üzerinde arkadaşımız katıldı. Mükemmel manzaralar ve kar eşliğinde Sarıkamış'ın eşsiz ve inanılmaz doğasını keşfettik. Arkadaşlarımız yürüyüşe devam ediyor" dedi.

Tarihi Katerina Köşkü'nde sona erdi

Doğa yürüyüşünün son durağı ise sarıçam ormanlarının arasında bulunan tarihi Katerina Köşkü oldu. Ormanların içerisinde, karla kaplanan doğal güzellikler arasında yükselen tarihi yapı, yürüyüşe katılanların son durağı ve ilgi odağı oldu.

Doğaseverler, tarihi köşkün çevresinde mola vererek karla bütünleşen eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Sarıkamış'ın sarıçam ormanları, kayak merkezi ve tarihi dokusunu bir araya getiren yürüyüş, katılımcılara unutulmaz bir doğa deneyimi sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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