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Sarıkamış'ta boz ayılar sokaklarda çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi

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Sarıkamış'ta boz ayılar sokaklarda çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi Haber Videosunu İzle
Sarıkamış'ta boz ayılar sokaklarda çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar gece saatlerinde cadde ve sokaklara inerek çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği ayılardan birine bir vatandaş, “Ne buldun da yiyorsun, hele tipine bak” diye seslendi.

Sarıkamış'ta geceleri cadde ve sokaklara inen boz ayılar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Gruplar halinde dolaşan ayılar çöp konteynerlerinde yiyecek ararken, bir vatandaşın ayıya, "Ne buldun da yiyorsun, hele tipine bak" diye seslenmesi görüntülere yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarından yerleşim alanlarına inen boz ayılar, gece saatlerinde cadde ve sokaklarda yiyecek arıyor. İlçe merkezinde adeta elini kolunu sallayarak dolaşan ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Zengin yaban hayatıyla bilinen Sarıkamış'ta, boz ayılar özellikle havanın kararmasının ardından ormanlık alanlardan çıkarak yerleşim yerlerine kadar geldi. Cadde ve sokaklarda dolaşan ayıların en çok uğradığı noktalar ise çöp konteynerleri oldu.

"Gruplar halinde caddelerde dolaştılar"

Vatandaşların kaydettiği görüntülerde, boz ayıların bazı noktalarda gruplar halinde sokaklarda gezdiği görüldü. Çevreyi kontrol ederek ilerleyen ayılar, daha sonra yiyecek bulabilmek için çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlara yöneldi.

İnsanların bulunduğu bölgelere kadar yaklaşan ayılar, bir süre cadde ve sokaklarda dolaştıktan sonra gözden kayboldu. İlçe sakinleri ise gece karşılarına çıkan boz ayıları güvenli bir mesafeden cep telefonlarıyla kaydetti.

"Ayıyla ilginç diyalog: "Ne buldun da yiyorsun"

Görüntülerden birinde ise çöp konteynerinin yanında yiyecek arayan boz ayıya bir vatandaştan gelen ilginç tepki dikkat çekti. Konteynerden bulduğu yiyeceği yiyen ayıyı görüntüleyen vatandaş, "Ne buldun da yiyorsun, hele tipine bak" diye seslendi.

Vatandaşın sözlerine aldırış etmeden yiyecek aramayı sürdüren ayının rahat tavırları cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir başka görüntüde ise birden fazla boz ayının gece karanlığında cadde boyunca dolaştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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