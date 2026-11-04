Sarı kodlu uyarı verilen Zonguldak'ta sağanak kent merkezinde etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı verdiği Zonguldak'ta sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar halk pazarındaki brandaların ve iş yerlerinin saçaklarının altına sığınırken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için koşarak ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Zonguldak'ta öğleden sonra yağmur etkisini gösterdi. Kent merkezinde aniden bastıran yağmur, alışveriş için sokağa çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, pazardaki brandaların altına ve iş yerlerinin saçaklarının altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için koşarak kapalı alanlara ulaşmaya çalışırken, yağışa hazırlıklı çıkanlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti. Sağanakla birlikte kent merkezindeki trafik akışında da yoğunluk yaşandı. Yağmur, aralıklarla etkisini sürdürdü.

Meteorolojiden sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Kasım'da yayımlanan uyarıda, Zonguldak ile birlikte Bartın, Düzce, Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yağış miktarının yerel olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği tahmin edilirken, sarı kodlu uyarının 4 Kasım Çarşamba günü saat 12.00 ile 5 Kasım Perşembe günü saat 18.00 arasında geçerli olduğu bildirildi. Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı