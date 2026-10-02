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Şanlıurfa Siverek'te aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

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Şanlıurfa Siverek'te aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle dışarı çıkarken, bazıları korunmak için kapalı alanlara sığındı; Meteoroloji bölge için uyarı yapmıştı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, ilçe sakinlerini hazırlıksız yakaladı.

Siverek'te öğleden sonra etkili olan kısa süreli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın aniden bastırması nedeniyle birçok vatandaş yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar ise yağışa karşı şemsiyeleriyle dışarı çıktı. Kısa süreli yağışın ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bölge için yağış uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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