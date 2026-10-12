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Şanlıurfa'da yağmur etkili oldu, yağışın 4 gün sürmesi bekleniyor

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Şanlıurfa'da yağmur etkili oldu, yağışın 4 gün sürmesi bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısının ardından Şanlıurfa'da yağmur etkili oldu. Yağış nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslandı; kentte yağışların 4 gün sürmesi bekleniyor.

Şanlıurfa'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısının ardından kentte yağmur etkili oldu.

Yağış nedeniyle sürücüler yollarda kontrollü ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Kentte yağışların önümüzdeki 4 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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