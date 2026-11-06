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Şanlıurfa'da sağanak yolları suyla doldurdu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

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Şanlıurfa'da sağanak yolları suyla doldurdu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı
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Şanlıurfa'da şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele neden oldu ve tıkanan rögarların taşmasıyla bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti; Meteoroloji ve Valilik iki gün önce sel uyarısı yapmıştı.

Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent genelinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tıkanan rögarların taşması sonucu yollarda su seviyesi yükselirken, bazı bölgelerde ev ve iş yerleri de su altında kaldı.

Şiddetli yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarıyla yollarda zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri ve Şanlıurfa Valiliği, iki gün önce yaptıkları uyarılarda kentte beklenen kuvvetli yağışın sel ve su baskınlarına yol açabileceğini bildirmişti.

Kentte sağanak yağışın etkisi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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