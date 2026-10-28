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Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü nehir temizliyor, piknik alanı düzenliyor

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Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü nehir temizliyor, piknik alanı düzenliyor
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Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1001 Hayır Şartı kapsamında Murat Paşa Vakfı'nın nehir temizleme ve Sekbanbaşı Mustafa Ağa Vakfı'nın piknik alanı tanzim şartlarını uyguluyor. Su kenarları, nehir yatakları ve piknik alanları temizlenip doğaya uyumlu alanlar oluşturuluyor.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayır şartı gereği hem doğayı temizliyor hem de piknik alanları tanzim ediyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf medeniyetinin köklü mirasını yaşatmak ve geçmişten gelen iyilik şartlarını bugüne taşımak amacıyla "1001 Hayır Şartı" kapsamında çevre ve sosyal alan düzenlemesi hareketine imza atıyor. Bölge Müdürlüğü, ecdadın çevreye, doğaya ve ortak yaşam alanlarına verdiği değeri Murat Paşa Vakfı ile Sekbanbaşı Mustafa Ağa Vakfının tarihi hayır şartlarını ihya ederek bugüne taşıyor.

Proje kapsamında, tarih literatüründe "Nehir Temizleyen Vakıf" olarak bilinen Murat Paşa Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda su kenarları, nehir yatakları, sahiller ve halkın ortak kullanımındaki piknik alanları temizlenerek doğaya kazandırılıyor. Bu çevre hareketini toplumsal bir faydayla taçlandıran Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, "Halka Piknik Alanı Tanzim Eden Vakıf" olarak bilinen Sekbanbaşı Mustafa Ağa Vakfı'nın hayır şartını da eş zamanlı olarak hayata geçiriyor. Temizlenen bölgelerde halkın huzur ve keyifle vakit geçirebilmesi için modern ve doğaya uyumlu piknik alanları oluşturuluyor.

Bölge Müdürlüğü yetkilileri, çevreye duyarlı ve toplumsal faydayı esas alan bu vakıf anlayışının tarihi birer örnek teşkil ettiğini belirterek vakıf medeniyetinin çevreye, doğaya ve ortak yaşam alanlarına verdiği değeri sadece korumakla kalmadıklarını, sosyal hayatın içinde bizzat yaşattıklarını ifade etti. Yetkililer ayrıca vatandaşların temiz bir çevrede ve özenle tanzim edilmiş alanlarda huzur içinde vakit geçirmesini sağlamak ve bu iyilik mirasını geleceğe taşıma kararlılığının göstergesi olan projelere devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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