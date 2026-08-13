Samsun'da sağanak: Canik'te yollar göle döndü

Samsun'da sağanak yağış etkili olurken, Canik ilçesinde bazı cadde ve yollar göle döndü. İş yerleri ve zemin katları su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Samsun için yaptığı sarı kodlu yağış uyarısının ardından beklenen kuvvetli sağanak, sabaha karşı etkili oldu. Günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, kentin doğu ve merkez ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle özellikle Canik ilçesinde bazı yollar suyla kaplandı. Araç ve yayalar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Yağışın özellikle Canik ve Tekkeköy ilçelerinde etkili olduğu görüldü. Yağış nedeniyle akarsulardaki su seviyesi yükselirken, yüksek kesimlerden gelen sular da kent merkezinde su birikintilerine neden oldu. Özellikle Anadolu Bulvarı'nın bazı bölümleri sular altında kaldı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte sağanak ve biriken sularla mücadele etmeye başlayan vatandaşlar, yetkililere haber verdiklerini ve ekipler gelene kadar suyun tahliye edilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu yağış uyarısı yaptığı Samsun'da yerel kuvvetli yağışların akşam saat 18.00'e kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı