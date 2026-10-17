Samsun İlkadım'da Baruthane Deresi'nin kokusu sakinlerin pencerelerini açtırmıyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Baruthane Deresi'ne kanalizasyon karıştığını ileri süren çevre sakinleri, yayılan kötü koku nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Baruthane ve Cedit Mahallelerini birbirinden ayıran Baruthane Deresi, yaydığı kötü koku nedeniyle çevre sakinlerini rahatsız ediyor. Dere çevresinde yaşayan vatandaşlar, kötü koku nedeniyle evlerinin pencerelerini açamadıklarını ifade ederek problemin çözülmesini istedi. İlgili kurumlara birçok kez başvuruda bulunduklarını ancak bugüne kadar sonuç alamadıklarını belirten mahalle sakinleri, dereye kanalizasyonun nereden karıştığını bilmediklerini dile getirdi.

Yetkililerden sorunun kaynağının tespit edilmesini ve gerekli çalışmaların yapılarak kötü kokunun önüne geçilmesini isteyen vatandaşlar, çevre ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen soruna çözüm bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı