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Samsun’da sondaj sırasında gaz kaçağı: Ekipler önlem aldı

Samsun’da sondaj sırasında gaz kaçağı: Ekipler önlem aldı
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Samsun’da sondaj çalışması sırasında bilinmeyen gaz tespit edildi.

Samsun'da sondaj çalışması sırasında bilinmeyen gaz tespit edildi. Ekipler çevrede önlem aldı.

Samsun'un Canik ilçesi Doğupark mevkisinde gerçekleştirilen zemin etüdü çalışması sırasında, yaklaşık 40 metre derinlikte yapılan sondaj çalışmasında bilinmeyen bir gaz tespit edildi. Çalışma sırasında gaz kaçağı meydana gelmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi.

Sondaj çalışmasının durdurulduğu bölgede, tespit edilen gazın niteliğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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