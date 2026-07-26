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Samsun’da denize girilmemesi uyarısı

Samsun’da denize girilmemesi uyarısı
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Samsun Valiliği, dalga yüksekliği ile rüzgar hızının tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiğin il genelinde denize girilmemesi uyarısı yaptı.

Samsun Valiliği, dalga yüksekliği ile rüzgar hızının tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiğin il genelinde denize girilmemesi uyarısı yaptı.

Yapılan uyarıda, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan veriler doğrultusunda, il genelinde dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının ise 32 deniz miline ulaşmasının beklendiği belirtildi. Uyarıda, olumsuz hava ve deniz şartlarına bağlı olarak yaşanması muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşların denize girmemelerinin önem taşıdığı vurgulanarak, uyarılara riayet edilmesi istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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