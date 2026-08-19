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AFAD'ın drone yarışmasında görsel şölen

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Samsun'da 2. AFAD Dron Yarışması'nın üçüncü gününde yaklaşık 50 drone ile gece hava gösterisi yapıldı. Katılımcılar ve vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi. Yarışma, eğitim ve ödül töreniyle sona erecek.

Samsun'da düzenlenen Afad'ın İHA destekli arama-kurtarma yarışması üçüncü günü, yaklaşık 50 dronun katıldığı hava gösterisiyle tamamlandı. Yarışmanın genel programı ise eğitim programı ve ödül töreniyle sona erecek.

Afad tarafından 17-21 Ağustos tarihleri arasında Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen 2. AFAD Dron Yarışması'nda üçüncü gün müsabakalarının ardından gece saatlerinde dron hava gösterisi gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 dronun aynı anda havalandığı gösteride, ışıklarla donatılan insansız hava araçları gece gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Sahada bulunan AFAD ekipleri tarafından koordine edilen drone gösterisini katılımcılar ve vatandaşlar dakikalar boyunca ilgiyle takip etti. Gösteriyi Samsun Valisi Orhan Tavlı ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da takip etti.

2. AFAD Dron Yarışması, gerçekleştirilecek eğitim programının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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