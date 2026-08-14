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Samsun'da 3 gün denize girmek yasak: Valilikten kritik uyarı

Samsun'da 3 gün denize girmek yasak: Valilikten kritik uyarı
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Samsun Valiliği, Meteoroloji ve Sahil Güvenlik verilerine dayanarak rüzgar hızının 25 deniz mili ve dalga yüksekliğinin 1,6 metreye ulaşacağını belirterek, 14-17 Ağustos tarihleri arasında denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle 3 günlük denize girilmemesi uyarısı yapıldı.

Samsun Valiliği, şiddetli rüzgar nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın uyarılarına istinaden vatandaşlara denize girilmemesi uyarısında bulundu. Valilikten yapılan duyuruda, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan verilere göre; ilimiz genelinde dalga yüksekliğinin 1,6 metre ve rüzgar hızının 25 deniz mili olması beklendiğinden Pazartesi gününe kadar; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek için denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Dalga yüksekliğinin artması ve şiddetli rüzgar beklentisi nedeniyle yapılan uyarının 14-17 Ağustos tarihleri arasında geçerli olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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