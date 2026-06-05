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Samsun'da 15 çevre projesi hayata geçirildi: Kirlilikten geri dönüşüme kapsamlı mücadele

Samsun'da 15 çevre projesi hayata geçirildi: Kirlilikten geri dönüşüme kapsamlı mücadele
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yaptığı açıklamada, 2025 yılında hayata geçirilen 15 çevre projesinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Projeler arasında akarsu ve deniz kirliliğinin önlenmesi, atık yönetimi, geri dönüşüm, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve gıda israfının önlenmesi gibi çalışmalar yer alıyor.

Samsun'da çevreyi korumaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2025 yılında hayata geçirilen 15 proje, İl Mahalli Çevre Kurulu kararları doğrultusunda ilgili kurumların koordinasyonunda uygulanmaya devam ediyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, kentte çevre duyarlılığını artırmaya yönelik projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Tavlı, Samsun'un doğal yapısını korumak ve çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmaların geniş bir alanı kapsadığını ifade etti.

Kentte yürütülen projeler arasında akarsu ve deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması, atık motor yağlarının ve bitkisel atık yağların çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi gibi uygulamalar yer alıyor. Bunun yanı sıra bitki koruma ürünlerine ait ambalaj atıklarının kontrol altına alınması, evsel atık ilaçların toplanması ve çevresel gürültünün azaltılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Projeler kapsamında ayrıca hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımı için tesis kurulmasına yönelik adımlar atılırken, imar kirliliğinin önlenmesi, orman alanları ve mesire yerlerinde temizlik ve koruma faaliyetleri ile kitap ve defter atıklarının geri dönüşümü de uygulamaya alınan çalışmalar arasında bulunuyor. Samsun'un hava kalitesinin iyileştirilmesi, atıksuların yeniden kullanılması ve gıda israfının önlenerek atık gıdaların dönüştürülmesi gibi çevresel etkisi yüksek projeler de kent genelinde eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Vali Tavlı, söz konusu projelerin Samsun'un daha yaşanabilir bir çevreye kavuşması ve gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çalışmalara destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Tavlı, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde güçlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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