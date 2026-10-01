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Samsun Çarşamba'da kahverengi kokarca mücadelesi Kaymakam başkanlığında ele alındı

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Samsun Çarşamba'da kahverengi kokarca mücadelesi Kaymakam başkanlığında ele alındı
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Samsun Çarşamba'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıda yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ve zararlının tarımsal üretime etkileri değerlendirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında düzenlenen toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar ve alınacak yeni tedbirler değerlendirildi.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıya İlçe Tarım Müdürlüğü, ilgili birim amirleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız tarafından kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında bölgede yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi. Sunumda alınan tedbirler ve zararlının tarımsal üretime etkileri ele alındı.

Toplantıda kahverengi kokarcayla mücadelede etkinliğin artırılması ve mevcut çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi değerlendirildi. Zararlının yayılımının önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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