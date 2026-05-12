Samsun'da sağanak: Caddeler dere gibi aktı

Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı caddeler dere gibi aktı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan yağış, özellikle Atakum ilçesinde etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Yağışın etkisini azaltmasıyla birlikte biriken suların çekilmeye başladığı, kentte hayatın normale döndüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı