Salihli Kaymakamı Güldoğan’dan ’ateş yakmayın’ uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesi Kaymakamı Ali Güldoğan, Allahdiyen Mahallesi'nde bulunan Duman Avcıları Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Gözetleme Kulesi'nde görev yapan personelden orman yangınlarına karşı yürütülen faaliyetler ve alınan önlemler hakkında bilgi alan Kaymakam Güldoğan, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Kaymakam Güldoğan, vatandaşların ormanlık ve kırsal alanlarda kesinlikle ateş yakmamaları gerektiğini vurgulayarak, tarımsal faaliyetlerde kıvılcım oluşturabilecek ekipmanların kullanımında gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi. Tarla, bağ ve inşaat alanlarında çalışanların muhtemel bir yangına ilk müdahaleyi yapabilecek ekipmanları hazır bulundurmalarının önemine dikkat çeken Güldoğan, duman veya yangın görülmesi halinde ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini hatırlattı.

Kuvvetli rüzgar, düşük nem ve yüksek hava sıcaklıklarının yangın riskini önemli ölçüde artırdığına dikkat çeken Kaymakam Güldoğan, tüm vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti.

Ziyaretin sonunda yangın gözetleme kulesinde görev yapan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Güldoğan, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı