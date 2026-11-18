Sakarya Pamukova'da fotokapan, yalakta serinleyip keyif yapan ayıyı görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana kurulan fotokapan, su dolu yalağa girip içinde uzanan bir ayıyı görüntüledi. Serdar Özergene'nin yaban hayatını gözlemlemek için kurduğu fotokapanlardan birine takılan ayının keyif anları kaydedildi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapana, suyla dolu yalağın içerisine girerek keyif yapan bir ayı takıldı.
Amatör doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Serdar Özergene, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini gözlemlemek ve kayıt altına almak amacıyla ilçenin farklı noktalarındaki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi. Özergene'nin kurduğu fotokapanlardan birine ise bölgedeki yalağı bulan bir ayı yansıdı. Ormanlık alandaki suyla dolu yalağın içerisine giren ayının, suyun içinde uzanarak keyif yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde; ayının yalağın içerisine girmesi ve yalağın içerisinde dönerek yalakta uzandığı anlar yer alıyor.