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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapana, suyla dolu yalağın içerisine girerek keyif yapan bir ayı takıldı.

Amatör doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Serdar Özergene, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini gözlemlemek ve kayıt altına almak amacıyla ilçenin farklı noktalarındaki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi. Özergene'nin kurduğu fotokapanlardan birine ise bölgedeki yalağı bulan bir ayı yansıdı. Ormanlık alandaki suyla dolu yalağın içerisine giren ayının, suyun içinde uzanarak keyif yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde; ayının yalağın içerisine girmesi ve yalağın içerisinde dönerek yalakta uzandığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı