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Sakarya'da sağanaklara karşın Sapanca Gölü'nde su seviyesi 29.56'ya geriledi

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Sakarya'da sağanaklara karşın Sapanca Gölü'nde su seviyesi 29.56'ya geriledi
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Sakarya'da iki gündür aralıklarla süren sağanak yağışlara rağmen Sapanca Gölü'nde su seviyesi 29.56 metre olarak ölçüldü; temmuzda bu değer 29.99 metreydi. Kıyı şeridindeki çekilme sürerken vatandaşlar, seviyenin yükselmesi için bilinçli su tüketiminin şart olduğunu vurguladı.

Sakarya'da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışların ardından, bölgenin en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü'nde su seviyesi 29.56 olarak görüntülendi.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte bölgede aralıklarla devam eden yağışlar Sapanca Gölü'ne can suyu olsa da kıyı şeridindeki çekilme devam ediyor. Temmuz ayında 29.99 metre olarak ölçülen su seviyesi, bugünkü ölçümlere göre 29.56 olarak kaydedildi. Yağışlara rağmen göldeki çekilmenin belirginliğini koruması dikkat çekerken, vatandaşlar su seviyesinin yükselmesi için sadece yağışların yeterli olmadığını ve bilinçli tüketimin şart olduğunu vurguladı.

"Önemli olan tüketimi azaltmak"

Göl kenarında gezmeye gelen ve eski su seviyesine dikkat çeken Sinem İsabetli, göldeki artış için önemli çözümlerden birinin gereksiz su tüketimini kısmak olduğunu belirterek, "Ben bu havaları çok seviyorum, buraya da gezmeye geldim. Burası da çok sakin. Sonbahara girdik zaten, kış yaklaşıyor. Yağışlarda çoğaldı ama sonuçta önemli olan su seviyesinin yükselmesi değil, tüketimini azaltmak. Gereksiz tüketimi azaltabiliriz. Umarım göl seviyesinde artış olur. Biz buraları artık böyle görmek istemiyoruz. Arkamdaki yer tamamen su ile doluydu, artık değil. Özetle yağışlar çoğaldı ama sonuçta bizim su tüketimini azaltmamız gerekiyor su seviyesinin iyileşmesi için. Umarım yakın zamanda buna bir çözüm gelir ve eski burası eski güzelliğine kavuşur burası" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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