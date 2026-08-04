Romanya'da Tuna'da kaya patlatma

Romanya, kuraklıktan etkilenen Tuna Nehri'nde su akışını dengelemek için kontrollü kaya patlatma işlemi gerçekleştirildi.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü Tuna Nehri'nden gelen soğutma suyunu ülkedeki tek çalışan nükleer santal Cernavoda'ya yönlendirmek için kaya patlatma işlemi gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu kapsamda Tuna Nehri'ndeki kayalık, uzman ekipler tarafından 180 kilogram patlayıcı kullanılarak havaya uçuruldu. Bakanlığın son dönemde Tuna Nehri'nin akışını Cernavoda Nükleer Santrali'ne doğru değiştirmek için 100'den fazla askeri personel ve 16 teknik araçla müdahalede bulunduğü belirtildi.

Aşırı sıcaklar elektrik talebini artırdı

Aşırı sıcaklar ve uzun süren kuraklık, bu yaz Avrupa genelinde nehirlerdeki su seviyelerinin düşmesine yol açarak su kaynaklarını, turizmi ve taşımacılığı tehlikeye attı. Hem Romanya hem de komşusu Macaristan, sıcak hava dalgasının tetiklediği artan elektrik talebi nedeniyle nükleer tesislerinin düşük kapasitede çalışması sonucu giderek daha pahalı olan elektrik ithalatına bağımlı hale geliyor. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna, her iki ülkenin santralleri için hayati bir soğutma kaynağı görevi görüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı