Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rize İl Özel İdaresi, Çamlıhemşin'de kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize İl Özel İdaresi, Çamlıhemşin'de kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açtı Haber Videosunu İzle
Rize İl Özel İdaresi, Çamlıhemşin'de kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolları, Rize İl Özel İdaresi ekiplerinin kar küreme çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Ortaköy Muhtarı Bekir Altun, yolların açılmasıyla vatandaşlara mağduriyet yaşatılmadığını söyledi.

Rize'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan grup köy yolları, Rize İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden trafiğe açılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat Yaylası'ndan yukarıda kalan Kale, Yazlık, Sıraköy, Ortayayla ve Ortaklar köylerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamadığı için Rize İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Bölgede mağduriyet yaşanmaması adına harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yürüttükleri kar küreme çalışmaları neticesinde kapalı olan tüm güzergahları ulaşıma açtı.

Yolların tamamen ulaşıma açıldığını dile getiren Ortaköy Muhtarı Bekir Altun, "Geçen hafta cumartesi, pazar günü yağan kar sebebiyle Çat'tan yukarı grup yolumuz Kale, Yazlık, Sıraköy, Ortayayla, Ortaklar köyünün yolu kapalı idi. Sağ olsun bugün Özel İdare şefini ve ekibini kutluyorum, şükranlarımı sunuyorum. Makinelerle geldik, yollarımızı açtık. Vatandaşımıza mağduriyet yaşatmadık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hemşin Ortayayla köyünden, Verçenik Yaylası'ndan herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada

Helikopterden fark ettiler, hikayesi inanılmaz
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti28

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti72

10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşıma bakın
Dünyada sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

Dünyada sadece o ilimizde yetişiyor, koparmayı aklınızdan geçirmeyin
Kazakistan'da gökten dolar yağdı! Pencereden atılan bavulların sırrı araştırılıyor

Pencereden atılan bavullardan servet yağdı
Piyasaları sarsan yasak aşk! Hindistan, Tayvan'ı geride bıraktı

Piyasalarda yasak aşk depremi yaşanıyor
23 bin 500 lira alan emeklilerin yüzünü güldürecek rakam48

23 bin 500 lira alan emeklilerin yüzünü güldürecek rakam
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı24

Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber12

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber