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Sıcaklardan bunalan karaca Fırtına Deresi'nde serinledi

Sıcaklardan bunalan karaca Fırtına Deresi'nde serinledi
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aşırı sıcaklardan etkilenen bir karaca, serinlemek için Fırtına Deresi'ne girdi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen anlar, doğanın ve yaban hayatının korunmasının önemini hatırlattı.

Rize'de aşırı sıcaklardan etkilenen karaca Fırtına Deresi'nin soğuk sularında serinledi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde serinlemek için Fırtına Deresi'ne giren karaca vatandaşlar tarafından cep telefonları kamerayla görüntülendi. Fırtına Vadisi'nin eşsiz doğasında ortaya çıkan zarif misafir, bir süre derenin buz gibi sularında serinledi. O anlar, doğanın ve yaban hayatının korunmasının önemini de bir kez daha hatırlatırken çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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