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Balıkçı köyü kafes balıkçılığına karşı limanda eylem yaptı

Balıkçı köyü kafes balıkçılığına karşı limanda eylem yaptı
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Rize'nin Pazar ilçesinde Balıkçı köyü sakinleri, geçim kaynaklarına zarar vereceğini düşündükleri kafes balıkçılığına tepki göstererek limana malzeme getiren vinci engellemek için oturma eylemi başlattı. Jandarma geniş güvenlik önlemi alırken, gergin anlar yaşandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde, köylerinin açığında kafes balıkçılığı yapılmasını istemeyen Balıkçı köyü sakinleri, limana malzeme getirecek vinci engellemek için eylem başlattı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı köyü sakinlerinin, kayıkhaneye yakın alanda hayata geçirilmesi planlanan kafes balıkçılığına gösterdiği tepki sürüyor. Kurulacak balık kafeslerinin geçimini balıkçılıkla sağlayan köye zarar vereceğini düşünen köylüler, gece gündüz nöbet tutarak denize kafes kurulmaması için mücadele ediyor.

Bugün limana malzeme geleceğini duyan köylüler sabahın ilk ışıklarıyla beraber liman içerisinde toplanarak oturma eylemi başlattı. Rize İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından bölgede geniş çapta güvenlik önlemi alınırken, zaman zaman vatandaşla jandarma arasında gergin anlar yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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