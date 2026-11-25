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İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava, Pendik'in Göçbeyli Mahallesi ile Şile arasındaki ormanlık alanlarda kırağı oluşturdu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte beyaza bürünen ağaçlar ve bitki örtüsü havadan görüntülendi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Pendik'in Göçbeyli Mahallesi ile Şile arasındaki ormanlık alanlarda kırağı oluştu. Gece boyunca etkili olan soğuk havanın ardından sabah saatlerinde ağaçların dalları ve bitki örtüsü ince buz kristalleriyle kaplandı. Ormanlık alanlarda oluşan kırağı, doğanın farklı renk tonlarıyla birleşince ortaya seyirlik manzaralar çıktı. Özellikle ağaçların ve orman örtüsünün beyazla kaplanan görüntüsü ve doğanın renk değişimi dikkat çekerken, bölgedeki doğal güzellik dron ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı