Patates tarlalarında pestisit denetimi yapıldı

Bayburt'ta hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında patates üretim alanlarında numune alma çalışması gerçekleştirildi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamada, tarlalarda yetiştirilen patateslerden ürün örnekleri alındı.

Pestisit denetimi kontrol görevlileri tarafından alınan numuneler, ürünlerde pestisit kalıntılarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi için ilgili laboratuvarlarda analiz edilecek.

Tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması ile bitkisel üretimde gıda güvenilirliğinin korunmasına yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

Hasat öncesi pestisit denetimlerinin, üretimin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı