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Osmancık'ın tarihi ve doğal güzellikleri gelin ve damatların "doğal stüdyosu" oldu

Osmancık'ın tarihi ve doğal güzellikleri gelin ve damatların 'doğal stüdyosu' oldu
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Çorum'un Osmancık ilçesinde tarihi Koyunbaba Köprüsü, Kandiber Kalesi ve Kızılırmak çevresi, evlenen çiftler için doğal stüdyo haline geldi. Çiftler, düğün albümlerini bu tarihi ve doğal mekanlarda çektirerek özel anlarını ölümsüzleştiriyor.

Çorum'un Osmancık ilçesi, tarihi mekanları ve göz kamaştıran doğal güzellikleriyle evlenen çiftlerin albümleri için fotoğraf çektiren çiftlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinin simgelerinden tarihi Koyunbaba Köprüsü, Kandiber Kalesi ve Kızılırmak çevresi, evlenen çiftlerin doğal stüdyosu haline geldi. Dünyaevine giren çiftler, ömürleri boyu saklayacakları evlilik albümleri için stüdyo yerine ilçenin tarihi mekanları ve doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları tercih ediyor. İlçede dünyaevine giren Ahmet ve Sema Çakal çifti de düğün öncesi dış çekim fotoğraflarını ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri önünde çektirdi. Çift, tarihi Koyunbaba Köprüsü, Kandiber Kalesi ve Kızılırmak kıyısında yapılan çekimlerle en özel anlarını ölümsüzleştirdi. Ahmet ve Sema Çakal, ilçenin sahip olduğu tarihi miras ve doğal güzelliklerin fotoğraflara ayrı bir değer kattığını belirterek, dış çekim için özellikle Kızılırmak kenarını tercih ettiklerini söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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