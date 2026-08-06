Bakan Kurum: Orman Yangınında 5 İlde 92 Bağımsız Bölüm Ağır Hasarlı veya Yıkık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen 5 ilde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Akdeniz ve Ege'de meydana gelen orman yangınlarından etkilenen illerde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum; Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre Muğla'da 43, Antalya'da 20, Aydın'da 20, Balıkesir'de 6, Mersin'de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı. Hasar gören 92 bağımsız bölümün 58'inin konut olduğu belirtildi. Bu hasarları en kısa sürede gidereceklerini ifade eden Kurum, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

"92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi"

Hasar tespiti yapılan yerlerde çalışmaların hızla başlatılacağını belirten Kurum, "Orman yangınlarından etkilenen 5 şehrimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı