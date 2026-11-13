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Orman şehidi Bayram Eren Arslan adına oluşturulan alana ilk fidanı babası dikti

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Orman şehidi Bayram Eren Arslan adına oluşturulan alana ilk fidanı babası dikti Haber Videosunu İzle
Orman şehidi Bayram Eren Arslan adına oluşturulan alana ilk fidanı babası dikti
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Eskişehir Seyitgazi’de geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınında şehit olan Bayram Eren Arslan’ın adı Yozgat Çalatlı köyündeki ormanda yaşatılıyor.

Eskişehir Seyitgazi'de geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınında şehit olan Bayram Eren Arslan'ın adı Yozgat Çalatlı köyündeki ormanda yaşatılıyor. Şehidin adının verildiği hatıra ormanına ilk fidanı babası Gürsel Aslan dikti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 23 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen orman yangınına AKUT bünyesinde gönüllü olarak müdahale ederken şehit düşen Bayram Eren Arslan'ın adı, Yozgat'ta oluşturulan hatıra ormanında yaşatılıyor. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde merkeze bağlı Çalatlı köyünde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde 550 fidan toprakla buluşturuldu. Programda ilk fidanı, şehidin babası Gürsel Arslan dikti. Programa Yozgat Vali Yardımcısı İdris Koç, Yozgat Orman İşletme Müdürü İslam Uslu, Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları ve şehidin yakınları katıldı.

"Bugün burada 550 tane fidanı toprakla buluşturacağız"

Programda konuşan Yozgat Orman İşletme Müdürü İslam Uslu, "Bugün burada şehit kardeşimiz Bayram Eren Arslan adına hatıra ormanı oluşturmak için Yozgat ilimizde Orman İşletme Müdürlüğü olarak faaliyette bulunmak amacıyla geldik. Aziz kardeşimizin hatırasını yaşatabilirsek ne mutlu bize. Bugün burada 550 tane fidanı toprakla buluşturacağız. Kardeşimiz, Eskişehir'in Seyitgazi yangınında 2025 yılında 23 Temmuz günü şehit olmuştur. Kendisi gönüllü olarak katılmış olup AKUT bünyesinde görev yapmaktaydı. Gönüllü olarak katılması bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Çünkü insanların görev zorunluluğu olmadan gönüllü olarak olağanüstü faaliyetlerde bulunması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Kardeşimizin mekanı cennet olsun" dedi.

"Ben de her yeri yeşillendirmeye çalışacağım"

Şehit Arslan'ın babası Gürsel Arslan da "Buraya geldik, gezdik. 'Çocuğumuzun adını en güzel nerede oluştururuz' diye İslam Bey'e sorduk. Burada karar verdik. Bütün ormancı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Önceki gün de Eskişehir'deydik. Onlar da çok güzel bir program yapmışlar. Pazartesi günü Ankara'da program var. Çocuğumun adı neredeyse ben oradayım. Yüzlerce binlerce fidan toprakla buluştu. Çocuğumun adını yaşatmak için bütün ormancı arkadaşlar emek ve zahmet verdiler. Ben de her yeri yeşillendirmeye ağaç dikmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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