Muğla'daki yangınlar büyük ölçüde kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'da meydana gelen iki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Köyceğiz'de yakıt tankeri patlaması sonucu meydana gelen yangın, Fethiye'de başlayan yangın, her iki yangını da ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı