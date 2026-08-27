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Orhaneli Göletlerine 1 Milyon Yavru Sazan

Orhaneli Göletlerine 1 Milyon Yavru Sazan
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Orhaneli ilçesindeki Akalan, Altıntaş ve Karıncalı göletleri ile Çınarcık Barajı göletine sazan yavruları bırakıldı. Bursa genelinde ise bu yıl 41 su kaynağına toplam 1 milyon 21 bin yavru sazan bırakılması planlanıyor. Yetkililer, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi açısından çalışmaların önemine dikkat çekti.

Orhaneli'de bulunan sulama göletlerine sazan yavruları bırakıldı. Bursa'daki 41 ayrı su kaynağına bu yıl toplam 1 milyon 21 bin yavru sazan bırakılması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Orhaneli ilçesine tahsis edilen sazan yavruları Akalan, Altıntaş ve Karıncalı göletleri ile Çınarcık Barajı göletine Orhaneli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üreme ve çoğalmaları ile suyla buluştu.

Yetkililer, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi açısından bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti.

Bursa'da göl ve göletlerde balık popülasyonunun artırılması ve sportif balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen balıklandırma çalışmaları sürüyor. Son 5 yılda kent genelindeki su kaynaklarına 13 milyon 486 bin 790 yavru balık bırakılırken, bu yıl 41 ayrı su kaynağına toplam 1 milyon 21 bin yavru sazan bırakılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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