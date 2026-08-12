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Balıkçının Yavru Sazana Duygusal Veda: Büyü de Gel

Balıkçının Yavru Sazana Duygusal Veda: Büyü de Gel
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Elazığ’ın Keban Baraj Gölü’nde balık avlayan Mahmut Orhan, oltasına takılan yavru sazanı, "Büyü de gel bebeğim. Kendine iyi bak. Tosun paşa ol da gel" diyerek suya geri saldı.

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde balık avlayan Mahmut Orhan, oltasına takılan yavru sazanı, "Büyü de gel bebeğim. Kendine iyi bak. Tosun paşa ol da gel" diyerek suya geri saldı.

Keban Baraj Gölü'nde balık avlayan Mahmut Orman, oltasına takılan yavru sazan balığını yeniden suya bırakarak duyarlı bir davranış sergiledi. Orman, "Büyü de gel bebeğim. Kendine iyi bak. Tosun paşa ol da gel" diyerek yavru sazanı zarar vermeden suya bıraktı. Mahmut Orman'ın bu davranışı, amatör balıkçılıkta doğaya duyarlılığın güzel bir örneği olarak dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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