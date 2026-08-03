Olta kancasından kurtarılan yavru batağan doğaya salındı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Korugöl Tabiat Parkı'nda olta kancasına takılarak yaralanan yavru küçük batağan, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salındı.

Korugöl Tabiat Parkı'nda bulunan vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı yavru küçük batağan için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine haber verildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, olta kancasına takıldığı belirlenen su kuşunu bulunduğu yerden dikkatlice alarak tedavi altına aldı. Yapılan kontrollerde olta kancasının neden olduğu yaralanma nedeniyle müdahale edilen yavru küçük batağanın gerekli tedavi ve bakım süreci tamamlandı. Sağlık durumu yakından takip edilen kuşun yeniden uçabilecek ve yaşamını sürdürebilecek seviyeye ulaşmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılmasına karar verildi. Tedavisini başarıyla tamamlayan yavru küçük batağan, ekipler tarafından Korugöl Tabiat Parkı'ndaki yaşam alanına salındı. Doğaya kavuşan kuşun suya bıraktıktan sonra sağlıklı şekilde yüzerek doğal ortamına uyum sağlaması memnuniyetle karşılandı. Yetkililer, özellikle sulak alanlarda bırakılan olta misinası ve kancalarının yaban hayvanları için ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan avlanma sonrasında kullanılan malzemeleri doğada bırakmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı