Okul önündeki metruk alan çöplüğe döndü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Namık Kemal İlkokulu'nun hemen önündeki metruk alan, çevreye bırakılan çöpler ve bira şişeleri nedeniyle vatandaşların tepkisini çekiyor.

Bölgeden geçen vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde bazı kişilerin metruk alana gelerek burada yiyip içtiğini, ardından ise çöplerini bırakıp bölgeden ayrıldığını ifade ediyor. Zamanla biriken atıklar nedeniyle alanın kötü bir görüntü oluşturduğu belirtilirken, okulun hemen yanında bulunması da endişeleri artırıyor.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala alanın kapsamlı şekilde temizlenmesini isteyen vatandaşlar, yalnızca temizlik yapılmasının yeterli olmayacağını belirterek metruk alan için kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor. Özellikle gece saatlerinde bölgede denetimlerin artırılması ve alanın yeniden çöplüğe dönüşmesinin önüne geçilmesi talep ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı