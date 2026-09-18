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Oklu kirpi bahçedeki kavunu alıp böyle gitti

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Oklu kirpi bahçedeki kavunu alıp böyle gitti
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Elazığ’da bahçeye giren oklu kirpi, kavunu alarak gitti.

Elazığ'da bahçeye giren oklu kirpi, kavunu alarak gitti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Gözebaşı köyünde yaşandı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan oklu kirpi, gece saatlerinde bir bahçeye girerek kavunu aldı. Kavunu ağzıyla bahçeden çıkartan kirpi, ormanlık alana götürdü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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