Öğrenciler çevreyi temizleyip harçlıklarını geri dönüşümden çıkarıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenciler, evlerinde ve çevrelerinde biriktirdikleri plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) iade makinelerine getirerek hem çevreyi temizliyor hem de harçlıklarını kazanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması, öğrencilerden de yoğun ilgi görüyor. Türkiye genelinde yaygınlaştırılan uygulama kapsamında Adana'nın Kozan ilçesinde kurulan iki farklı geri dönüşüm noktasında plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları geri dönüşüme kazandırılıyor. Öğrenciler de topladıkları ambalajlardan elde ettikleri depozito bedelleriyle harçlıklarını çıkarıyor.

"Sokaklarda gördüğüm plastikleri topluyorum"

Yaklaşık 144 plastik ve alüminyum ambalaj getiren 7. sınıf öğrencisi Ahmet Bozkurt, uygulamayı çok faydalı bulduğunu belirterek, "Yaz okulundayken ve sokaklarda gördüğüm plastikleri topluyorum. Bu uygulamayı çok güzel buldum. Şimdiye kadar yaklaşık 200 lira biriktirdik. Herkes çöplerini doğaya atmak yerine geri dönüşüme getirirse hem çevre temiz olur hem de paramız geri döner. Makine bazen dolu oluyor, ben de uygulamadan takip edip boş olduğu zaman getiriyorum" diye konuştu.

"Yere atılan görürsem topluyorum"

Gençlerden Helalolsun Mertoğlu ise ailesinin de geri dönüşüme destek verdiğini ifade ederek, "Babaannem evdeki ambalajları biriktiriyor, ben de yere atılan görürsem topluyorum. 10 bin liraya ulaşınca çekmeyi düşünüyoruz. Doğa için çok güzel bir uygulama olmuş. Alüminyumun depozito bedeli biraz daha artsa daha da iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı