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NÖHÜ’de tarımın geleceği teknolojiyle şekilleniyor

NÖHÜ’de tarımın geleceği teknolojiyle şekilleniyor
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Bor Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Akıllı Sera Teknolojileri Programı, tarımsal üretimi yapay zeka, otomasyon, robotik sistemler ve dijital teknolojilerle buluşturarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştiriyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Bor Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Akıllı Sera Teknolojileri Programı, tarımsal üretimi yapay zeka, otomasyon, robotik sistemler ve dijital teknolojilerle buluşturarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştiriyor.

Program kapsamında öğrencilere programlama, yapay zeka, makine öğrenmesi, elektrik-elektronik, otomasyon, sensör teknolojileri, akıllı sulama sistemleri ve topraksız tarım alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

NÖHÜ Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Arslan, dünyanın ciddi bir dijital dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek tarım sektörünün de bu değişimin dışında kalamayacağını söyledi. Geleneksel tarım yöntemlerinin yapay zeka ve dijital teknolojilerle farklı bir noktaya taşındığını ifade eden Arslan, "Bütün dünya için hayati öneme sahip olan suyu daha az kullanarak daha fazla tarımsal çıktı elde etmeyi amaçlıyoruz. Sensörler, robotlar ve dijital sistemlerle tarımı başka bir noktaya taşıyoruz. Hem daha fazla üretiyor hem de daha fazla kazanç sağlıyoruz" dedi.

NÖHÜ Öğretim Görevlisi Busenaz Kaya ise, küresel ısınma ve su krizinin tarımsal üretimde yeni yöntemleri zorunlu hale getirdiğini söyleyerek, "Gelecekte çölde dahi sera kurarak ürün yetiştirebilecek teknolojilere sahip olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcisi Murat Polat da akıllı sera sistemlerinin verimliliği önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Geleneksel tarımda elde edilen ürün miktarı sınırlıyken, akıllı sera sistemlerinde yapay zeka ve teknoloji sayesinde verim birkaç kat artırılabiliyor. Topraksız tarım ve akıllı sera sektöründe ciddi bir yetişmiş personel açığı bulunuyor. Tarımda güçlü olan ülkeler ekonomik olarak da güçlüdür" diye konuştu.

Programın teknoloji ile tarımı bir araya getiren kapsamlı bir eğitim sunduğunu belirten NÖHÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Şen de, "Programlama, yapay zeka, makine öğrenmesi, otomasyon, elektrik ve elektronik alanlarındaki temel bilgilerin tarıma nasıl uygulanacağını bu bölümde öğrenebilirsiniz. Hem teknolojiye hem de doğaya ilgi duyan gençleri bölümümüze bekliyoruz" dedi.

Program öğrencilerinden Şule Can da aldığı eğitimin iş hayatında kendisine önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti. Teknolojiyle bütünleşmiş olması nedeniyle bölümü tercih ettiğini belirten Can, "Bu bölümde eğitim almaktan çok mutluyum. Hayalim kendi topraksız tarım seramı kurmak" şeklinde konuştu.

Akıllı Sera Teknolojileri Programı ile suyun daha verimli kullanılması, üretim maliyetlerinin azaltılması, ürün veriminin artırılması ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik personelin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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