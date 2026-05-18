Niğde'de 'Orman Benim' Etkinliğiyle Çevre Temizliği ve Farkındalık

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Orman Benim' etkinliği kapsamında Niğde'de de çevre temizliği ve farkındalık programı düzenlendi.

Koyunlu yolu Hançerli yol ayrımında bulunan Şehit Kıdemli Yüzbaşı Nazım Dinçer Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Niğde Vali Yardımcısı Ahmet Arık, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte katılımcılar ormanlık alanda çevre temizliği yaparak cam şişe, plastik atık ve çeşitli çöpleri topladı. Özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine dikkat çekmek ve çocuklara doğa sevgisi ile çevre bilincinin aşılanması hedefi ile gerçekleşen etkinlikte konuşan Niğde Vali Yardımcısı Ahmet Arık, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Arık; "Bugün burada bütün kurumlarımızla ve öğrencilerimizle 'Orman Benim' programı kapsamında bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Amacımız ormanlarımızı korumak, temiz tutmak ve çocuklarımıza orman sevgisini aşılamak. Ancak gördüğümüz manzara maalesef çok iç açıcı değil. Her yerde şişeler, plastik atıklar ve çöpler bulunuyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Yaz döneminde orman yangınlarını önlemek amacıyla çeşitli tedbirlerin uygulandığını hatırlatan Arık, vatandaşların ormanlara giriş çıkış kurallarına ve alınan önlemlere uyması gerektiğini ifade etti.

