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Aydın'da çiftçilere 2 bin 500 kitlesel yakalama tuzağı dağıtıldı

Aydın'da çiftçilere 2 bin 500 kitlesel yakalama tuzağı dağıtıldı
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Aydın'da Akdeniz meyve sineği ile mücadele için yüzde 75 bakanlık destekli 2 bin 500 kitlesel yakalama tuzağı, 30 üreticiye teslim edildi. Kimyasal mücadeleye alternatif biyoteknik yöntemlerle çevre dostu ve sürdürülebilir tarım hedefleniyor.

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da Akdeniz meyve sineği ile mücadele amacıyla yüzde 75 bakanlık destekli olmak üzere toplam 2 bin 500 kitlesel yakalama tuzağı üreticilere teslim edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında hazırlanan proje doğrultusunda üreticilere tuzak desteği sağlandı. İl genelinde yürütülen çalışma kapsamında, eylem planı çerçevesinde yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen, yüzde 25'i ise üretici katkı payıyla karşılanan toplam 2 bin 500 adet Akdeniz Meyve Sineği Kitlesel Yakalama Tuzağı 30 üreticiye teslim edildi. Kimyasal mücadeleye alternatif olarak uygulanan biyoteknik yöntemlerle zararlı popülasyonunun kontrol altına alınmasının hedeflendiği belirtilirken, çevre dostu uygulamalar sayesinde sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, güvenilir gıda üretiminin artırılması ve sağlıklı üretim şartlarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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