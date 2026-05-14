Bulanık'ta "Hatıra Yolu" Projesi kapsamında 350 fidan dikildi

Muş'un Bulanık ilçesinde hayata geçirilen 'Hatıra Yolu' projesi kapsamında 350 fidan dikildi. Kaymakam Koşansu, fidanların kaybedilen canların anısını yaşatacağını belirtti.

Muş'un Bulanık ilçesinde çevre bilinci oluşturmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak amacıyla hayata geçirilen "Hatıra Yolu" projesi kapsamında 350 fidan toprakla buluşturuldu.

Erentepe beldesine bağlı Gülçımen Mahallesi ile Esenlik köyü arasındaki yol güzergahında gerçekleştirilen etkinlikte, Esenlik İlk ve Ortaokulu tarafından yürütülen proje kapsamında 150 adet çam fidanı, 50 adet dut ağacı, 50 akasya, 50 akçaağaç ve 50 çınar olmak üzere toplam 350 fidan dikildi. Etkinlikte konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olayın toplumun hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri rahmetle andıklarını söyledi. Dikilen her ağacın anlamlı bir hatıra olduğunu ifade eden Koşansu, "Bugün onların aziz hatırasını yaşatmak adına bu anlamlı etkinliği gerçekleştiriyoruz. Dikilen her bir fidan, kaybettiğimiz canların anısını yaşatacak ve geleceğe bırakılmış güzel bir iz olacaktır. İnşallah bu fidanlar birlik, beraberlik ve dayanışmamızın sembolü olarak büyüyecek" dedi.

Öğrencilerin etkinlikte yer almasının önemli olduğunu vurgulayan Koşansu, doğayı seven ve sorumluluk bilinciyle yetişen çocukların geleceğe umut olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler yol güzergahında hazırlanan alanlarda fidan dikimi gerçekleştirdi. Öğrencilerin büyük heyecan yaşadığı etkinlikte çevre bilinci ve doğa sevgisinin önemine dikkat çekildi. - MUŞ

