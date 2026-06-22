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Munzur Gözeleri'nde yaz yoğunluğu başladı

Munzur Gözeleri'nde yaz yoğunluğu başladı
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Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, yaz mevsimiyle birlikte yoğun ziyaretçi çekiyor. Serin suları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölge, yerli turistlerin uğrak noktası haline gelirken, esnaf ve ziyaretçiler doğanın korunması çağrısı yapıyor.

Tunceli'de 20'den fazla kaynaktan oluşan Munzur Gözeleri, yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan ve halk arasında kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri, hafta sonu yoğun ziyaretçi akınına sahne oldu. Yaklaşık 20'den fazla kaynağın oluşturduğu gözeler, serin suları ve eşsiz doğasıyla yerli turistlerin uğrak noktası haline geldi. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bölgeye gelen ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşanırken, vatandaşlar hem serinleme hem de doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu. Özellikle Halbori Gözeleri, buz gibi suyuyla sıcak havadan bunalanların ilk tercihleri arasında yer aldı. Bölge esnafı ve ziyaretçiler, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yoğunluğun arttığını belirtirken, Munzur'un doğal ve manevi değerlerinin korunması gerektiğine dikkat çekti.

Gözelere her yıl geldiklerini belirten Aysun Çetin Kılıç, "Elazığ'dan Ovacık Munzur Gözeleri'ne geldik. Havalar artık ısındı ama burası serin, güzel. Biz çok beğendik. Yılda 1-2 defa geliriz. Turistik açısından çok iyi ama biz bayağı yürüdük, yolu uzatmışlar. Su geçen seneye göre biraz daha fazla bir sürü insan geliyor. Vatandaşların yoğunluğu da çok fazla. Herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

"Munzur'u kirletmeyelim, böyle tertemiz kalsın, özgürce aksın"

Bölgede uzun yıllardır gelen yerli ve yabancı turistlere çıra satan Birgül Ağdoğan, "Yoğunluk bayağı başladı. Bir haftadır epey kalabalık olmaya başladı. Okullar yavaş yavaş kapanıyor. Büyük şehirler sıcak oldukça insanlar serinlemek için Munzur'a doğru koşuyor. Sular da maşallah bu sene bol. Karlar çok yağdı, inşallah hep böyle olur. Sularımızın bu kadar çok olmasına biz de çok seviniyoruz. Ama onlardan bir şey rica ediyorum. Lütfen çevremizi temiz tutalım. Munzur'u kirletmeyelim, böyle tertemiz kalsın, özgürce aksın. Su bizim hayatımızdır. Su olmayınca olmaz. Her şeyi buluruz ama suyu bulamayız. Lütfen herkesten rica ediyorum sularımıza girmeyelim" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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