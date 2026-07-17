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Munzur Dağları'nın zirvesindeki buzul gölleri doğaseverlerin gözdesi oldu

Munzur Dağları'nın zirvesindeki buzul gölleri doğaseverlerin gözdesi oldu
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Erzincan ile Tunceli arasındaki 3 bin 450 rakımlı Munzur Dağları'nın zirvesindeki buzul gölleri, yaz aylarında sunduğu eşsiz manzaralar ve zengin yaban hayatıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yeşil Göl ve Merk Yaylası, kampçılar ve dağcılar için popüler bir rota haline gelirken, yaklaşık 10 saatlik yürüyüş parkuru ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Erzincan ile Tunceli sınırları arasında yükselen 3 bin 450 rakımlı Munzur Dağları'nın zirvesindeki buzul gölleri, yaz mevsiminde sunduğu eşsiz doğa manzarasıyla doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

Mavi, turkuaz ve yeşilin farklı tonlarını bir arada barındıran buzul gölleri, özellikle Yeşil Göl ve Merk Yaylası, Erzincan başta olmak üzere çevre illerden gelen doğa tutkunlarının gezi rotasında yer alıyor. Bölge, yerli ve yabancı kampçılar ile dağcıların da uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Yaklaşık 10 saat süren gidiş-dönüş yürüyüş parkuruyla ulaşılabilen bölge, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, zengin yaban hayatıyla da dikkat çekiyor. Parkur boyunca boz ayılar, çengel boynuzlu dağ keçileri (şamua) ve yaban keçileri, karla kaplı zirvelerde görüntülenebiliyor.

Kaynak suları bakımından da zengin olan Munzur Dağları, yürüyüş boyunca ziyaretçilere serinleme ve dinlenme imkanı sunarken, eşsiz manzarasıyla fotoğraf tutkunlarına da görsel şölen yaşatıyor.

Doğasever Hakan Gökalp, Munzur Dağları'nın büyüleyici bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, "Murat Aydemir'in rehberliğinde Doğa harikası Munzur Dağları'ndaki Yeşil Göl'e geldik. Biraz zorlu ve meşakkatli bir yolculuk olsa da buraya gelmeye fazlasıyla değdi." dedi.

Bursa'dan Erzincan'a gelen emekli öğretmen 72 yaşındaki Şükrü Han ise bölgenin mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade ederek, "Herkese buraları gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Doğası gerçekten eşsiz." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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