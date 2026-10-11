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Muğla Ula'daki Akyaka'da sonbahara rağmen yaz günleri aratmayan yoğunluk yaşandı

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Muğla Ula'daki Akyaka'da sonbahara rağmen yaz günleri aratmayan yoğunluk yaşandı
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Muğla'nın Ula ilçesindeki turizm merkezi Akyaka, sonbahar mevsimine rağmen yaz günlerini aratmayan bir yoğunluğa sahne oldu. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ve ziyaretçiler sahile akın edince bölge adeta doldu taştı.

Muğla'nın Ula ilçesindeki turizm merkezi Akyaka, sonbahara rağmen yaz günlerini aratmayan bir yoğunluğa sahne olurken, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ve ziyaretçiler, sahilde hareketlilik oluşturdu.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı, turizmin gözde noktalarından Akyaka'da yoğunluk yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ve ziyaretçiler, Akyaka'ya akın etti. Yaz aylarını aratmayan görüntülerin yaşandığı Akyaka'da sahil ve çevresinde yoğunluk gözlenirken, bölge adeta doldu taştı. Sonbahar mevsimine rağmen yazdan kalma bir günün yaşandığı Akyaka, yoğun ziyaretçi akınıyla hareketli saatlere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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